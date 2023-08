Eike Epliku näitus keskendub loodusmotiividele

Eike Epliku näitus lähtub loodusel põhinevatest motiividest. Ühes äärmuses on antiikskulptuurist inspireeritud hobusepeakujud, mille küljes olevad seeneskupltuurid annavad aimu sellest, kuidas loodus võtab üle unustatud kultuuriobjektid. Teises äärmuses on õhkõrnad traadist lilled, mis heidavad valguse käes hapraid varje. Need taimed põhinevad Eestis levinud liikidel.

"Tavaliselt niidetakse nad tasa, et paljud ei saagi kunagi õitseda koduhoovis näiteks, aga nad on tegelikult väga kaunid. Et siis nendele tavalistele looduslikele taimedele tõmmata tähelepanu. Nad on siin traadist ja neil on taga sellised haprad varjud, siis nad on natukene ka nende taimede varjud või niisugused kummitusedm" kirjeldas Eplik.

Haapsalu linnagalerii näitusekorraldaja Agur Kruusing ütles, et kunsti puhul on oluline, et see avab publikule uusi vaatenurki. Eike Epliku puhul tõstis ta esile autori mitmekesisust.

"Need vormid, mida Eike kasutab, on kõik hästi erinevad ja siin minu meelest see teebki tema loomingu hästi põnevaks," ütles Kruusing.

Autor jagas näitust avades oma mõtteid teoste kohta, kuid pikka kirjalikku teksti näituse jaoks üles ei pannud.

"Ma arvan jah, et võib-olla ei ole sellist pikka selgitavat teksti iseenesest vaja. Alati on hea, kui inimene saab tulla, ise kogeda seda ruumi, ise oma seosed luua," ütles Eplik.

Näitus "Päeva varjus" on Haapsalu linnagaleriis avatud 3. septembrini.