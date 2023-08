Kunstnik Ines-Issa Villido lõi üle 30 000 suitsukoniga kaetud vaalaskulptuuri

Keskkonnatundlike kunstiprojektide poolest tuntud Ines-Issa Villido soovib "Usalda vaala" nimelise skulptuuriga tekitada diskussiooni suitsukonide keskkonnamõju üle ning kutsuda inimesi üles muutma oma harjumusi. "Suitsukonid on üks maailma suurimaid prügiprobleeme ning suur osa konidest jõuab varem või hiljem merre, kus need satuvad kahjuks ka veeloomade toidu hulka. Selle probleemi teadlikkuse tõstmiseks valisin vaala – maailmamerede suurima imetaja, kelle roll ökosüsteemis on tohutu," lausus Villido.

Täissuuruses küürvaala skulptuur on viis meetrit pikk ja kolm meetrit lai. Teos on valmistatud metall-karkassile. Lisaks suitsukonidele kasutas kunstnik kalavõrke, klaasriiet ja epoksiidvaiku. Viimane materjal on autori sõnul oluline, et skulptuuris kasutatud suitsukonid loodust näiteks vihmavee teel edasi ei reostaks. "Kalavõrgud ja suitsukonid on materjalina valitud selleks, et tuua rohkem teadlikkust meie merede heaolule. Epoksiidvaik tekitab kaitsekihi ehk sulgeb konid oma keskkonda, et ükski konis sisalduv aine ei lekiks loodusesse," lisas Ines-Issa Villido.

Projekti toetava Philip Morris Eesti tegevjuhi Kai Tammisti sõnul tuleb probleemiga tegelemisel intensiivsemalt tõsta suitsetajate teadlikkust ja suunata tarbijaid vastutustundlikkusele. "Konid on tehtud plastikust ja nende lagunemine võtab üle 15 aasta. Parim viis prügi vähendamiseks on käitumuslik muutus. Suitsukonide mahaviskajad peaksid mõistma negatiivset mõju, neid tuleb ärgitada oma käitumist muutma," rääkis Tammist. "Toetades Inese kunstitööd, soovime juhtida tähelepanu sellele, et suitsukonid tuleks kindlasti visata selleks ettenähtud prügikasti, mitte maha," ütles ta.

Kunstitöö "Usalda vaala" idee ja visiooni autor on Ines-Issa Villido, tehnilise teostuse autorid on Ines-Issa Villido ja Ivar Heinpalu. Skulptuur paikneb Saaremaal Illiku laiu Piidivabriku poolsel alal mere ääres. Alates 3. septembrist saab vaala näha Tallinnas Salme Kultuurikeskuse ees, kus avatakse keskkonnanäitus "Lähme nulli", mis kestab kuni 30. novembrini.

Villido jätkusuutlikkusega tegelevad kunstiteosed on pälvinud tunnustust nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Ta on varemgi loonud suitsukonidest skulptuure ning töötleb neid enda iduettevõtte Filaretiga ümber 3D-prinditavaks materjaliks.

2020. aastal lõi kunstnik suitsukonidest I Land Sound festivaliks aerusurfilaua ning maailmakoristuspäevalt kogutud konidest skulptuuri "Veenus". Tallinna sadama D-terminalis on püsieksponaadina välja pandud üks Ines-Issa Villido skulptuuridest, suitsukonidest aer.