Reedel avaneb Tallinna Linnahallis näitus "Kaduvik"

Tallinna Linnahallis eksponeeritud kaasaegse kunsti näitus "Kaduvik" mõtiskleb määratlemata tuleviku üle ning uurib, kuidas eri põlvkondade mälu ning ajutised ja vahepealsed ruumid on omavahel põimunud.

Linnahall on hoone, mis on liikunud läbi erinevate poliitiliste, majanduslike ja ühiskondlike muutuste ning on jäänud oluliseks kultuuriliseks, eri põlvkondade ja rahvusteüleseks kohtumispaigaks.

Ühtlasi on Linnahall paljude isiklike ajalugude kandja. Avades asupaiga selle tänases seisus laiemale avalikkusele ehk viimast korda, vaatleme Linnahalli isiklike ajalugude ja kolonialistliku mineviku ülemineku- ja lepituskohana ning uurime erinevaid võimalusi üksteise ning meie loodus- ja ehitatud keskkonnaga kooseksisteerimiseks.

Osalevad kunstnikud: Lithic Alliance, Isabelle Andriessen, Vanessa Billy, Dora Budor, Cyprien Gaillard, Liisa Hirsch, Edith Karlson, Anu Pennanen, Anna Škodenko, P.Staff, Felix Gonzalez-Torres, Ingel Vaikla, Barbezat-Villetard

Kuraatorid: Kristina Grigorjeva ja Margit Säde

Graafiline disain: Laura Pappa