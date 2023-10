Galerii: Haki galeriis avati Tiina Tiituse näitus "Mäletamata hetked"

Kuigi joonistamises tekkis Tiina Tiitusel ligi 30-aastane paus, on see jäänud ta suureks kireks ja salajaseks unistuseks. Unistuse täitumise esimeseks sammuks oli osalemine 2021. a EKA raamatuillustratsiooni kursusel. Ka HAKi galeriis on väljas mõned tööd tollase kursuse lõputööst "Une nägu". Viimasel paaril aastal on ta ennast täiendanud Aapo Puki maalilaagris, EKA avatud akadeemias Allan Kuke impulsiivse joonistamise ning Madli Lavini illustratiivse portree kursustel.

"Näituse tegemiseks andis kõige suurema tõuke ja inspiratsiooni krokiientusiastide Drink and Draw joonistamisõhtutel käimine. Näitusel on muuhulgas näha valikut üheksa kuu jooksul seal tehtud töödest. Väljas on ka minu esimene aktikrokii Pablost, mille ma joonistasin 20. septembril 2022. aastal, mis oli minu esimene joonistus peale 30 aastast pausi. Muidugi ei õnnestu kõik tööd, kuid need esimesed jooned paberil olid maagilised ja see on siiani üks minu lemmiktöödest," ütles Tiitus ja lisas, et näitusega sai taasavatud imeline, kuid kahjuks liiga pikaks ajaks sulgunud uks.

Tiina Tiitus lõpetas 1992. a ERKI moekunsti eriala cum laude. Aastatel 1992-2005 oli tal omanimeline moestuudio. Tiina Tiitus ongi paljudele tuntud eeskätt moekunstnikuna, disainides ülikondi ja kleite presidendi vastuvõttudele. Aastaid tegi ta koostööd Sangariga Tartus ja Taani firmaga Roberto, kujundades meeste riideid: särke, pusasid, jakke ja pükse. Tiitus disainis üheksakümnendatel ja nullindatel enamus turvameeste riideid. Ta on katsetanud kätt sisekujundajana ja on olnud aastaid Tallinna kaubamaja loovjuht. Tiina Tiituse sulest on ilmunud 3 menukat raamatut "Õnnelik suhe", "Armastuse varjatud saladused" ning "Elu armastus. Mõtisklusi igavese armastuse võimalikkusest".

Tiina Tiituse näitus "Mäletamata hetked" jääb avatuks kuni 25. novembrini 2023.