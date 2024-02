Haki galeriis avaneb Soome kunstniku Kaisu Koivisto näitus "Sellest maailmast"

Kaisu Koivisto kunstipraktika lähtekohad on tihedalt seotud koha, ajaloo ja materjalidega. Teda köidavad materjalide elutsüklid – nii vastupidavus kui ka haprus. Ajaloohuvi on viinud kunstniku uurima postindustriaalseid linnaruume ja tehaseid ning külma sõja ajastust mahajäetud militaaralasid Ida-Euroopas. Lisaks uurib ta looduse ja kultuuri ristumiskohti ning viise – kuidas inimkond loodusnähtusi rakendab, ära kasutab või kontrollib.

"Olevik on pidevalt muutuv ja ebakindel," kirjeldas Kaisu Koivisto Haki galeriis avatava näituse lähtepunkti. "Skulptuurisari "Kaitsjad" räägib toimetulekust igapäevases keskkonnas ettetulevate tundmatute elementidega. "Ajalugude struktuurid" on aga joonistustest koosnev installatsioon, milles ma kasutasin 1990. aastal ilmunud Cambridge Biographical Dictionary lehekülgi, kuhu joonistades püüdsin näidata sõnastiku killustatud ajalugu ja tähendusi," lisas Koivisto.

Kaisu Koivistol on magistrikraad Helsingi Kunsti- ja Disainiülikoolist. Tema tegevust kunstnikuna on tunnustatud mitmete auhindade ja stipendiumitega. Koivisto loomingut on esitletud muuhulgas Helsingi kaasaegse kunsti muuseumis Kiasma, Madris asuvas Reina Sofia muuseumis, Kumu kunstimuuseumis, PS 1 galeriis New Yorgis, Tokyos ja Veneetsia biennaalil.

Kaisu Koivisto näitus "Sellest maailmast" avaneb 1. märtsil ning seda saab külastada kuu lõpuni.