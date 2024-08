Haki galerii otsib uusi omanikke

Haki galerii asutajate sõnul on müügis kogu komplekt – bränd, juriidiline keha, e-pood, sotsiaalmeedia kanalid ning kokkulepped 2025. a kunstiprogrammiks.

"Oleme jõudnud arusaamiseni, et Haki galerii on viie aastaga valmis saanud. Tekkinud on püsikliendid, ka püsirahastajad. Välja on kujunenud kunstiprogramm ning järgmise aasta oma on lausa paigas. Vaadates, kui suur kunstnike huvi oli kevadel toimunud konkursi vastu, võib väita, et galerii tegevus on kunstiskeenel vajalik," kirjeldavad galerii asutajad Kaili Kask ja Raul Oreškin hetkeolukorda.

"Samas on galerii käivitamine ja töös hoidmine toimunud peamiselt kriisiperioodidel ning meie jõuvarud on otsakorral. Haki vajab edasiliikumiseks värsket energiat ning meie vaba aega, et pausile jäänud projektidega edasi liikuda," põhjendavad HAKI asutajad oma otsust.

Galerii tegevust on kahel korral pärjatud Tartu Kultuurikandja tiitliga, lisaks on galerii pälvinud 2021. a Kuldmuna ja aasta Kultuuri Teo auhinna ning 2022. aasta Kultuurkapitali aastapreemia. Galeriis on toimunud hommikudiskod, raamatuesitlused, kontserdid, oksjonid ja heategevuslikud kunstimüügid. Galeriis sündis taskuhääling "tARTu hääl" ning kahel aastal tegutses autoribaar NAPP.

Käesoleval aastal kuulub Haki kunstiprogrammi veel neli näitust: Artis Bute "Art is Cool", Kristina Viin "Üldine usundilugu", Jaan Malini kuraatorprojekt "Hullunud Tartu" ja Kalli Kalde "Uneilm".

Pakkumisi saab teha kuni 15. oktoobrini 2024. Juhul, kui keegi galerii tegevust üle võtta ei soovi, lõpetab Haki galerii omanike sõnul detsembri lõpuga oma tegevuse.