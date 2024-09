Galerist Silja Truus: Artis Bute eripära peitub tehnilises täiuslikkuses

Bute töid iseloomustab ülitäpne teostus. Seda nii klassikalistes maastikes ja figuurides, natüürmortides kui ka ülimalt ornamentaalsetes abstraktsetes töödes. Galerist Silja Truusi sõnul seisneb Bute eripära tema tehnilises täiuslikkuses.

"Tänapäeval ei ole väga palju kunstnikke, kes üldse suudaks nii peenelt ja täiuslikult maalida. Kaugelt vaadates tundub, et tegemist on fotorealismiga, aga tegelikult ta fotosid üldse ei kasuta ja ta ei maali ka väljas. Kõik need väiksed kõrrekesed, ta mõtleb need kõik välja, see tuleb kõik tema peast. Ta õppis ka lavakujundust ja on tegutsenud lavakunstnikuna, ta on hästi dekoratiivne ja dramaatiline," tutvustas Truus.

Näitus "Art is cool" jääb avatuks 5. oktoobrini.