Galeristid: kunsti ostmist kaalutakse rohkem läbi

Kuigi kunstiturg ja kunstnike võimalused on Eestis aina paranenud, on viimasel aastal märgata enam müügiotsuste kaalumist või ka kunsti müügi vähenemist. Tartus tegutsev Haki galerii otsustas aasta lõpus uksed hoopis sulgeda.

Ligi viis aastat Tartus tegutsenud Haki galerii sulgeb aasta lõpus uksed, kuna galerii praegune pidaja seda enam eest vedada ei soovi ja uut omanikku galeriile samuti ei leitud. Viimase aastaga on galeriil müük langenud 25 protsenti. Põhjustena näeb galerii asutaja Raul Oreškin nii ärimudelit, mille alusel tegeletakse vaid kunsti jaemüügiga ehk oksjoneid ei korraldata kui ka majanduslikku olukorda ühiskonnas.

"Oksjoniturul on täna seis parem kui jaemüügis. Igapäevases galeriimüügis võib täna märgata kukkumist ja kindlasti sõltub sellest, millise elatustasemega inimesed on. Väga paljudel tegelikult ju on vaba raha, et seda investeerida kunsti, aga just see klientuur, kes võib-olla peab lugema palgaraha, on ära kadunud ja see klientuur oli ka võib-olla kõige olulisem Haki galerii klient," usutles Oreškin.

Mitmed väiksemad galeriid kinnitavad, et viimasel aastal on märgata müügi langust või müügiotsuste pikemat kaalumist. Tartus ligi 30 aastat tegutsenud kindla klientuuriga E-kunstisalong saab suurema tulu tänu oksjonitele. Viimasel oksjonil oli neil kalleim teos ligi 20 tuhande euroga müüdud Aleksander Vardi teos. Hoolimata edukast oksjonist kinnitavad ka nemad, et viimasel aastal on näha enam otsuste kaalumist.

"Kui varem niiviisi lahke käega võeti kaasa see, mis meeldib, siis praegu võetakse hetk aega ja mõeldakse. Aga üldiselt ilma kunstita ikkagi ei saa," sõnas E-kunstisalongi omanik Tiia Karelson.

Ka galeristi ja oksjonite eestvedaja Reigo Kuivjõgi sõnul on kunstiturg eelmise aastaga võrreldes rahulikum, kuid võrreldes viie aasta taguse ajaga, on olukord paremgi. Samas tuleb tema sõnul arvestada, et pealinnas on kunstiturg elavam kui mujal Eestis ja see mõjutab ka kunstituru üldist pilti.

"Peamine erinevus on ikkagi maksevõime ja jõukuse tase. Ka nendel tegevustel, mida mina siin Tartus väikeses galeriis teen, siis nii palju kui ma suudan ostjatele meeldivaks ja ostukõlbulikuks teha, pean ma ikkagi 90% või rohkem hiljem transportima Tallinnasse. Ütleme, et kui demograafiline vahe Tallinna ja Tartu vahel on umbes neljakordne või natuke rohkem, siis kunstis on see isegi kümnekordne," sõnas Kuivjõgi.