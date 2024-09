Haki galeriis avatakse Läti kunstniku Artis Bute näitus

Haki galeriis avaneb 5. septembril Artis Bute maalinäitus "ART is COOL". Bute on juba üle kolme aastakümne olnud üks hinnatumaid Läti kunstnikke, seda nii kuraatorite kui ka kollektsionääride seas.

Bute on kogu oma karjääri jooksul loonud nii figuratiivseid kompositsioone kui ka ülimalt ornamentaalseid abstraktseid teoseid. Kuid isegi klassikalistes maastikes ja natüürmortides on tema ainulaadne käekiri eksimatult äratuntav – iga objekt ja taust on sujuvalt integreeritud rütmilisse, hoolikalt läbimõeldud struktuuri.

Bute maalide narratiivides, mis on sageli krüptilised või allegoorilised, saab ilmseks kunstniku vahe intellekt. Tema natüürmortides omandab iga objekt erilise iseloomu ja nende vahel tekib dünaamiline pinge ning tema maastikel moodustavad rohulibled rütmilisi mustreid, mis vastanduvad taevalaotusele.

Bute loomingu puhul on oluline märkida, et Läti kultuuris on maastikul filosoofiline tähendus ning selle ilu täielik mõistmine tekib aastaaegade vaheldumise jälgimisel.

Artis Bute (sündinud 1958) on Läti maalikunstnik, kes on õppinud Janis Rozentalsi nimelises Riia Kunstikeskkoolis ja lõpetanud Läti Riiklikus Kunstiakadeemias lavakunsti eriala. Kunstniku lemmiktehnika on akrüülvärv papil. Artis on Läti Kunstnike Liidu liige ja kunstinäitustel osalenud 1981. aastast alates.

Näitus "ART is COOL" jääb avatuks 5. oktoobrini.