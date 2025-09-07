X!

Galerii: Tartus avati Silja Truusi suhkruskulptuuride näitus "Suhkrujõgi"

Kunst
Silja Truusi suhkruskulptuuride näituse
Vaata galeriid
23 pilti
Kunst

Tartu Mikrogalerii garaažiboksis avati Silja Truusi suhkruskulptuuride näitus "Suhkrujõgi", kus eksponeeritakse suhkrust valmistatud skulptuure.

Teosed on loodud materjalist, mis sulab ja laguneb, saades lõpuks osaks eluringist. Näitus uuribki kehade kaduvust ja pidevat muutumist.

"Suhkrujõgi" jääb viimaseks väljapanekuks Mikrogalerii garaažis enne selle lammutamist ja uue kahekorruselise minimaja ehitamist. Mikrogalerii tegutseb arenevas loomelinnakus Mikro-Veneetsia, kus nõukogudeaegsed garaažid saavad uue elu loome- ja elupindadena.

Näitus on avatud veel 7., 13. ja 14. septembril.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:08

Urmas Vadi: raamatut kirjutades ei mõtle ma kunagi lugeja peale

12:32

Galerii: Tartus avati Silja Truusi suhkruskulptuuride näitus "Suhkrujõgi"

10:07

Jim Jarmuschi film võitis Veneetsia filmifestivalil peapreemia

09:10

Joonas Tartu: ma ei usu, et Eesti teater oleks halvem, kui piletid poleks nii kallid

06.09

Richard-Erik Järvi: kinosügis on täis suuri nimesid ja põnevaid žanre

06.09

Galerii: Jass Kaselaan avas isiknäituse "Karjane. Haud. Tiibadega inimene"

06.09

Pildid: A-Galerii akendel avati kolm uut näitust

06.09

Jaan Elken: Enn Põldroos oli visionäär

06.09

Galerii: kahe näitusega avati kaasaegse kunsti biennaal Tallinna Fotokuu

05.09

Sildna: Station Narva toob kokku erinevad kultuuri- ja kunstinähtused

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:07

Jim Jarmuschi film võitis Veneetsia filmifestivalil peapreemia

09:10

Joonas Tartu: ma ei usu, et Eesti teater oleks halvem, kui piletid poleks nii kallid

05.09

Suri kunstnik Enn Põldroos

05.09

Harry Liivrand: Enn Põldroos oli üks Eesti suurimaid maalikunstnikke

05.09

2024. aasta teatris: lavastuste arv kasvas, kuid vaatajaid ei tulnud juurde

06.09

Galerii: Jass Kaselaan avas isiknäituse "Karjane. Haud. Tiibadega inimene"

05.09

Anders Härm: Enn Põldroos oli vitaalne ja tegutsemistahet täis lõpuni välja

05.09

LR-s ilmus 86-aastasena tuntuks saanud Argentiina autori teos "Täditütred"

06.09

Richard-Erik Järvi: kinosügis on täis suuri nimesid ja põnevaid žanre

02.09

Männamäe ja Tross uuest dokfilmist: Piip ja Tuut jäid kõrvalisteks tegelasteks

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo