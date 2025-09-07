Galerii: Tartus avati Silja Truusi suhkruskulptuuride näitus "Suhkrujõgi"

Teosed on loodud materjalist, mis sulab ja laguneb, saades lõpuks osaks eluringist. Näitus uuribki kehade kaduvust ja pidevat muutumist.

"Suhkrujõgi" jääb viimaseks väljapanekuks Mikrogalerii garaažis enne selle lammutamist ja uue kahekorruselise minimaja ehitamist. Mikrogalerii tegutseb arenevas loomelinnakus Mikro-Veneetsia, kus nõukogudeaegsed garaažid saavad uue elu loome- ja elupindadena.

Näitus on avatud veel 7., 13. ja 14. septembril.