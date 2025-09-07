Galerii: Tartus avati Silja Truusi suhkruskulptuuride näitus "Suhkrujõgi"
Tartu Mikrogalerii garaažiboksis avati Silja Truusi suhkruskulptuuride näitus "Suhkrujõgi", kus eksponeeritakse suhkrust valmistatud skulptuure.
Teosed on loodud materjalist, mis sulab ja laguneb, saades lõpuks osaks eluringist. Näitus uuribki kehade kaduvust ja pidevat muutumist.
"Suhkrujõgi" jääb viimaseks väljapanekuks Mikrogalerii garaažis enne selle lammutamist ja uue kahekorruselise minimaja ehitamist. Mikrogalerii tegutseb arenevas loomelinnakus Mikro-Veneetsia, kus nõukogudeaegsed garaažid saavad uue elu loome- ja elupindadena.
Näitus on avatud veel 7., 13. ja 14. septembril.
