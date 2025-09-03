X!

Tartus avaneb Silja Truusi suhkruskulptuuride näitus "Suhkrujõgi"

Kunst
Silja Truus oma stuudios suhkruskulptuure tegemas.
Silja Truus oma stuudios suhkruskulptuure tegemas. Autor/allikas: Eesi Raa
Kunst

Laupäeval avab Mikrogalerii garaažiboksis uksed Silja Truusi näitus "Suhkrujõgi".

"Kõik kehad, kes on elanud Maal, meie varaseimatest esivanematest tänapäeva olenditeni, on omavahel ühendatud. Ühest kehast sünnib teine, üks süüakse teise poolt ja saab osaks temast. Lühikeseks hetkeks seisame selle pika, katkematu liini lõpus, ning juba tulevad uued olendid ja võtavad sisse koha meie järel," kirjeldas kunstnik Silja Truus oma näituse keskset mõtet.

Näitusel eksponeeritavad skulptuurid on valmistatud suhkrust. "Suhkur pole mitte ainult biolagunev, vaid ka füsioloogiline materjal, enamik kehasid kasutab seda energiana. Suhkur muudab vormi ja olekut ja lõpuks süüakse see kellegi poolt ära. Nagu kõik kehadki," ütles Truus.

Kunstniku sõnul on keha meie esmane ja kindlaim reaalsus, mille kaudu tajume maailma. "Kehad on alati kandnud ja hoidnud valu, hirmu, kurbust. Aga kas meie esivanemad tundsid samuti hirmu pigistust rinnas ja kurbust kõrist üles tõusmas, või olid nende kehad teistsugused? Aga vähil või varesel?" kutsus Truus vaatajaid näitusel nendele küsimustele kaasa mõtlema.

"Suhkrujõgi" jääb viimaseks väljapanekuks Mikrogaleriile kuuluvas garaažiboksis. Peale seda lammutatakse garaaž, et teha ruumi uuele kahekorruselisele minimajale.

"On sümboolne, et garaažiboks, millest Mikrogalerii alguse sai, võõrustab enne lammutamist just Silja Truusi suhkruskulptuure. Need teosed on kaduvad, aga samas kõnelevad kestvusest. See peegeldab ka meie enda liikumist uue etapi poole," lisasid Mikrogalerii eestvedajad Kaili Kask ja Raul Oreškin.

Silja Truusi näitust "Suhkrujõgi" saab külastada Mikrogaleriis 6., 7., 13. ja 14. septembril kell 12–16.

Toimetaja: Karmen Rebane

Tartus avaneb Silja Truusi suhkruskulptuuride näitus "Suhkrujõgi"

