Haki galerii muutub augustis kunstnik Kairo majamuuseumiks

Kairo sõnul on tal juba pikemat aega olnud idee avada majamuusem. "Kuna mul täitub käesoleval aastal 15 aastat, mil olen tegelenud maalimisega, mõtlesin, et viin selle mõtte ellu, isegi kui selleks tuleb kasutada käovõtteid ja end hoopis hakipessa sisse seada," sõnas Kairo.

Näitusel saab näha värskeid tänavakunstifestivali tarbeks loodud maale ning töid, mis lendavad koju Ameerikast. Lisaks saab publik näha varastatud maali, mille peoseltskond 12 aastat tagasi näituselt kaasa viis ja kellegi esikukappi peitis. Õnnekombel jõudis teos tagasi napilt enne "majamuuseumi" avamist. "Kogu krempli kohal hoiab taevavõlvi ülal tolle salapärase esikukapi asetäitja, mille kirjamisel olen enesele lubanud harjumuspäraseid loomingulisi vabadusi," lisas Kairo.

Kairo (sünd 1986) on Tartu kunstnik, kelle kunstnikutee algas 2009. aastal. Laiemale avalikkusele on tema teosed tuttavad Supilinna elektrikappidelt ja majaseintelt. 2019. aastal esitles ta Tartu Kunstimajas oma esimest isikunäitust, mille jooksul valmis kohapeal monumentaalmaal. Kunstnikuna kasutab ta enda kohta meelsasti terminit naivist, sest sõna "iseõppija" ei aja inimesi piisavalt elevile. Tema loomingut iseloomustavad värvikirevus ja detailirohkus, mis on rakendatud kommunikatsioonivajaduse vankri ette. See, kust valgus tuleb, jääb kunstniku sõnul tihti tähtsusetuks. Valgus tuleb igalt poolt. Alates 2018. aastast on Kairo Tartu Kunstnike Liidu liige.

Näitus "Linnanaivisti majamuuseum" jääb avatuks kuni 31. augustini 2024.