Tartu galeriide ööl avatakse Kaisu Koivisto näitus "Sellest maailmast"

Näitus kannab pealkirja "Sellest maailmast". Kaisu huvitub ajaloost ja ta läheneb sellele läbi inimeste maailma asjade. Näituse objektid on moodustatud taaskasutusmaterjalidest nagu ehitustelt leitud kiivritükid ja Cambridge'i sõnaraamatu leheküljed.

Galerist Silja Truusi sõnul on Koivistol maailmale rahulik ja tasakaalustatud vaade, mis tuleb ajaloo jooksul. "Sa näed neid muutusi ja sa tajud pika aja jooksul nende muutuste põhjuseid ja see on see, mis teda huvitab," selgitas Truus.

"Olen huvitatud materjalides ja objektidest, mis meid argipäevas ümbritsevad. Need räägivad meist endist üsna palju. Praegu on need kaasaegse kunsti objektid, aga mõne aasta pärast imestame, mis need on ja mille jaoks neid vaja läks, sest aeg läheb edasi ning materjalid ja objektid võivad ununeda," selgitas Koivisto.