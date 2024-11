Tartu galeriide öö korraldaja: külastajate arv tõuseb iga kord

Esimest korda teeb galeriide ööl oma uues asukohas kaasa Plantarium.

Sündmuse korraldaja, kunstiajaloolane Stella Mõttus märkis, et galeriide öö toimub Tartu 2024 programmis viimast korda. Korraldajate sõnul näitab külastajate arv, et ettevõtmine on end Tartus tõestanud.

"Külastajate arv tõuseb iga kord. Kui suvel käib 1200 inimest, siis loodame, et ka seekord tuleb nii palju. Äge on näha, et galeriisid tuleb juurde, külastajaid tuleb üle terve Eesti," rääkis Mõttus. "Võib olla pole siin linnas õhtuti miskit nii väga teha, kui käia restoranis või kinos, galeriid on tavaliselt kuueni avatud. Siis ongi hea võimalus õhtuses pimeduses midagi teha ja kunsti vaadata."