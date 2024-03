Paavo Matsin: mõtlesin, mida Oskar Luts Madridis juua võiks

Luts, Tammsaare, Alver, Liiv ja Masing on pandud rändama tänasesse maailma, arutlema päevaprobleemide üle ning mõistagi oodatakse neilt ka värsket loomingut. Maagilise realismi võtmes kirjutatud romaanis põimuvad sujuvalt ajaloolised faktid autori lennuka fantaasia ning läbikäidud radadega.

"Need seosed on tulnud minu tõlgete esitlustega tegelikult. Olin Madridis ja Lutsu ma panin Madridi, sest seal oli hirmus palav ja ma mõtlesin, et mida Oskar Luts seal võiks juua – muidugi vermutit, mida on iga nurga peal," selgitas Matsin.

"Samuti Berliin, kus ma käisin ühel kirjanduslikul ümarlaual koroona ajal. Linn oli täiesti tühi ja mind hämmastas rottide hulk Berliini kesklinnas. Siis ma mõtlesin, et panen Masingu sinna lebama ja elu üle järgi mõtlema," lisas ta.