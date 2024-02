Galerii: Paavo Matsin esitles Tammsaare muuseumis uut romaani "Death Café"

"Death Café" tegelasteks on surnuist üles äratatud ja nüüdisaegsesse Euroopasse elama saadetud eesti kirjandusklassikud: Oskar Luts, A. H. Tammsaare, Betti Alver, Juhan Liiv ja Uku Masing. Episoodilistemates rollides astub teiste seask üles ka Ernest Hemingway.

"Romaani idee tuleb mu lapsepõlvest," sõnas Paavo Matsin. "Igatsesin lugeda raamatut, milles tegutseksid minu erinevatest lemmikraamatutest pärit tegelased üheskoos. Või oleksid isegi mõne ühe ja sama kuninglik-muinasjutuliku õukonna liikmed. Nüüd otsustasin lapsepõlvemõtted teoks teha."

"Paavo Matsini uus romaan on paras fantaasia ja intertekstuaalsuse tulemöll," sõnas Maarja Vaino. "Teosesse on kokku pandud nii ajaloolised faktid kui ka täielikud väljamõeldised, viited erinevatele kirjandusteostele ja kirjanduslikele paikadele, sekka intriigi, müstikat ja salapära. "

Paavo Matsin (s 1970) on kirjanik ja kirjanduskriitik, hariduselt filoloog ja teoloog. Matsinilt on ilmunud seni viis romaani, mille puhul ta on kasutanud autorina pseudonüümi: Doktor Schwarz "Alkeemia 12 võtit" (2011), Pāvs Matsins "Sinine kaardivägi" (2013), Paša Matšinov "Gogoli disko" (2015) ja "Lenini valss" (2022) ning Friedrich Reinhold Kreutzmatsin "Must päike" (2017).

Romaani "Gogoli disko" eest sai Matsin nii kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali proosapreemia kui ka Euroopa Liidu kirjandusauhinna. Tema romaan "Kongo tango" (2019) võitis esikoha Eesti Kirjanike Liidu 2019. aasta romaanivõistlusel. Tänaseks on Matsini teoseid tõlgitud juba rohkem kui viieteistkümnesse keelde.

Romaani esitlused toimuvad veel Tartus, Viljandis, Plzeňis, Madriidis ja Pariisis.