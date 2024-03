Galerii: arhitekt Andres Alver pani oma loomingu kaante vahele

"Arhitektuurist" pakub ülevaadet olulistematest projektidest, millega Alver on oma ligi 50-aastase karjääri jooksul seotud olnud. Visuaalide kõrval üritab raamat Alveri sõnul aga eelkõige lahti mõtestada, kuidas kujuneb ruumiline keskkond ja millest see oleneb.

"Olulisi ja suuri ideid on Eesti arhitektuuris vähe. Enamik sellest on suurte ideede ümberjutustused, mis ei sünni tavaliselt Eestis. Sellele vaatamata võiksime ka meie nendes asjus omi seisukohti omada. Ma ei soovinud olla konkreetne ega rääkida ainult kindlatest majadest, linnadest või pargipinkidest. Raamatu eesmärgiks on koos minu kaasteelistega juhtida lugeja sarnasele lainele arhitektide ja arhitektuuriga, millega olen kokku puutunud. Ma usun, et need vaatepunktid on huvitavad ja aitavad meid ümbritsevat ruumilist keskkonda ja selle tulevikku paremini ning kriitilisemalt mõista," kirjeldas Alver raamatu tagamaid.

Idee raamatu sünniks sai alguse 2021. aastal, kui Alveril paluti Kuressaares Ferrumi kaubamajas kokku panna fotonäitus Alveri arhitektuuribüroos valminud töödest.

"Lisaks valminud projektide fotodele koosnes väljapanek ka kriitilistest ettepanekutest, kuidas ruumilist maailma võiks luua. Mida teha Lasnamäe pangapealse alguse ja tagurpidi pöörduva lõpuga? Kuidas siduda Kopli ülejäänud linnakehandiga? Kuidas Vabaduse väljaku idee siiski lõpetada ja muuta vanalinna ümbritsev pargivöönd oluliseks osaks Tallinna imagoloogiast? Toona need küsimused vastukaja ei leidnud ja see on olnud ka põhjuseks mõned valikulised projektid sellesse raamatusse koondada," lausus Alver.

Raamatu peatükid keskenduvad linna makro- ja mikrostruktuuridele, linnaehituslikele projektidele, konkursitele ning maastikuarhitektuurile. Karjääri jooksul rohkelt auhindu pälvinud Alver on näiteks Vabaduse väljaku, City Plaza ning De La Gardie kaubamaja autor. Nii leiab raamatustki palju projekte ja konkursitöid, mis on vorminud ja mõtestanud Tallinna kesklinna olemust.

Kuigi "Arhitektuurist" võtab kokku Alveri senise teekonna tööpõllul, ei loe arhitekt ise teost elutööraamatuks. "Maailm muutub ja vahepeal on ikka hea üle vaadata, mis on elus juhtunud. See raamat on mulle justkui kogum, mis aitab mõtteid koondada seni saavutatust ja aidata mõelda, kuhu edasi minna. Ma loodan, et ka tudengid leiavad sellest mõtteid ja endale palju kasu," sõnas arhitekt, kes on alates 1985. aastast EKA arhitektuuriteaduskonnas õpetanud.

"Arhitektuurist" on paralleelselt tõlgitud eesti ja inglise keelde. Raamatu toimetas Triin Ojari ning kujundas Tiina Alver.