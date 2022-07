Arhitektuuritudengite loodud installatsioon võtab kaadrisse Tartu

Varjualune KINO on EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise esimese kursuse tudengite loodud ning suvise ehituspraktika käigus valmis ehitatud õppeprojekt. Varjualuse kavandamine ja ehitamine on aastaid olnud EKA arhitektuuritudengite esimene suurem õppeülesanne. Eelmisel talvel koolitöö käigus just Tartu jaoks välja töötatud ideede seast valiti välja üks projekt, Alis Mäesalu välja pakutud KINO, mis nüüd ühiselt valmis ehitati. Kolmest osast koosnev varjualune jääb linnakodanikele kasutamiseks Tartu kultuuripealinna-aasta lõpuni.

Projekti juhendajate, arhitektide Ott Alveri ja Alvin Järvingu sõnul paistis kolmeosaline KINO tudengite teiste ideede seast silma, sest meenutab ehitise asemel pigem masinat: "See on samal ajal justkui kaamera, ekraan ja kinosaal. Võiks lausa öelda, et KINO varjualused automatiseerivad Eesti Filmi – igas varjualuses jookseb üks hästi komponeeritud eesti filmi kaader, mis aitab külastajal igavust tunda ja mõtestada oma eksistentsi."

Tänavuse varjualuse autor, arhitektuuritudeng Alis Mäesalu ütles, et Tartu on tema silmis põnev linn, kus ei kardeta katsetada eriilmelisi lahendusi muutmaks linnaruumi paremaks, huvitavamaks ja jätkusuutlikumaks. Varjualust kavandama hakates seadis Alis endale eesmärgiks pakkuda tartlastele mentaalse vaikuse leidmise paika linnakeskkonnas: nii valmis kolmeosaline "Kino", kuhu saab peitu pugeda, ning mis kadreerib siseneja jaoks väikese killu ümbritsevast linnast.

"Inimesel on valida kolme erineva varjualuse vahel, et leida enda jaoks sobiv paik, kus istuda või visata selili ning jälgida kino laiekraani formaadis avausest ümbritseva aeglast muutumist ja ööliblikate tantsu ümber põleva tänavalambi. Nii saab sumbata läbi pealetükkiva igavuse ja sel teel jõuda mõttevaikuseni. Või siis vähemalt korraks puhata jalga ja võtta aeg maha. Teha paus, kõigest," sõnas Mäesalu.

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise esimese kursuse projekteerimise töögrupp kuulsid Alis Mäesalu, Tuule Kangur, Darja Gužovskaja, Madis Arp Keerd. Ehitusel osalesdi Aiko Liisa Olek, Anabel Ainso, Anu Alver, Anneli Virts, Arabella Aabrams, Frank Kuresaar, Fred-Eric Pavel, Hugo Georg Kalaus, Karl Robin Timm, Karmo Viherpuu, Kristian Tigane, Laura Haki, Laura Venelaine, Liisalota Kroon, Rasmus Roosileht, Triinu Lamp.

Kursuseprojekti juhendasid Ott Alver ja Alvin Järving, puutöökojas suunas tudengeid Ragnar Kekkonen ning konstruktsioonide osas abistas Andres Lehtla.