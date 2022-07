Autovabaduse puiesteel esineb kitarrist ja produtsent Raul Ojamaa

Ojamaad seovad praegu Tartuga vanemad ja teised sugulased. Lisaks salvestas ta ka mõned plaadid laululaval asuvas Clockworki stuudios.

"Võrreldes oma praeguse kodulinna Tallinnaga meeldib mulle Tartu puhul tema avarus, rahulikkus ja parkide rohkus. Tartu on turvaline ja võtab avasüli vastu," rääkis Ojamaa.

Autovabaduse puiestee kontserdil esitab artist oma viimase kahe aasta soolomaterjali, milles ta ühendab kaks kirge – kitarri ja elektroonilise muusika.

"Kavas on nii atmosfäärilisi ja meloodilisi kui tummisemaid klubisugemetega lugusid. Enda kava olen üles ehitanud DJ-seti esteetikal, kus lood mitte ei lõppe, vaid sulavad ühest teise."

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024, Tiigi seltsimaja ja Tartu linna eestvedamisel toimuvad Vabaduse puiesteel 1. juulist kuni 14. augustini kontserdid, tantsuõhtud, toiduturg ja paljud teised sündmused.

"Tartu 2024 esitleb" programmis esinevad Justament ja Stefan (01.07), Rita Ray (16.07), Horoskoop ja Gerli Padar (23.07), Raul Ojamaa (29.07) ning Ewert and the Two Dragons (14.08).

Tartu koos Lõuna-Eestiga on Euroopa kultuuripealinn aastal 2024.