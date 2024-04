Haki galeriis avati Sidljarevitši maalinäitus "Kõik tüdrukutest"

Haki galeriis on avatud näitus "Kõik tüdrukutest", mille fookuses on tüdrukud ja mis vaatleb inimese keerulist ning mitmetahulist olemust. Kunstnik Maria Lapteva Sidljarevitši maalid kujutavad erinevaid olukordi, mõtteviise ja emotsioone, mis on seotud tüdruku kujundiga.

"Need situatsioonid on erinevad, lapsepõlvest midagi, naiste sõprusest ja erinevad ema ja lapse suhted ning erinevad situatsioonid, mis eksisteerivad iga inimese elus," ütles kunstnik Maria Lapteva Sidljarevitš.

"Tüdrukute maailm siin on selline salapärane, väljastpoolt vaadates kinnine, siin on paljudel piltidel näha dialoogi või suhet kahe tüdruku vahel, kust väljast ligi ei pääse, võib-olla see on natuke müstiline ja ka selline sürreaalne maailm," ütles Haki galerii stilist Silja Truus.

Kunstnikku on sügavalt mõjutanud telesarja "Troonide mäng" naistegelased, kelle areng sarja jooksul on keeruline ja mitmetähenduslik.

"Just need naissoost tegelased muutuvad filmi jooksul väga kardinaalselt, olles hooliv ema, saab Lannister ühes teises kontekstis jõhkraks valitsejaks ja siis vastupidi, tagasi helgeks emaks," lisas Sidljarevitš.

Sidljarevitši teostes võib leida nii rõõmsaid ja erksavärvilisi kui ka melanhoolseid ning sügavaid noote.

Näitus on avatud 4. maini.