Maria Lapteva Sidljarevitš avas näituse "Mis sai sellest armsast tüdrukust?"

"Olen mõelnud, et minus ikka ja jälle esile kerkiv huvi mälu ja mäletamise vastu pole juhuslik, et selles on midagi olulist ja olemuslikku, midagi, mis võib küll mõneks ajaks kaduda, ent pöördub siis uuesti tagasi," kommenteeris kunstnik.

2022. aasta novembris esitas Maria Lapteva Sidljarevitš Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljonis toimuvale näitusele "Mis saab neist armsatest tüdrukutest?" samanimelise pildiseeria.

"Kui Lasnamäe paviljoni näitusetöödes püüdsin üles äratada ja tunnetada oma kõige eredamaid lapsepõlvemälestusi, siis nüüd tahtsin astuda veidi teistsugusele rajale ja mõista, kuidas keskkond, milles kasvasin, mõjutas minu täiskasvanuks saamist ja kujunemist isiksusena," sõnas ta.

"Selleks üritasin taasluua omamoodi üldistavat, valdavalt naiselikku ja mulle lähedast kujundikeelt. Nüüd – kui mitmendat korda juba! – märkan üllatusega, et ükski mu loodud kujundeist ei kasva loogiliselt välja teisest, ning et moodustuv näitusetervik kannab vastuolusid, mis alles kutsuvad end lahendama," nentis kunstnik.

Maria Lapteva Sidljarevitš (1982) lõpetas Eesti Kunstiakadeemia maali eriala magistriõppe 2014. aastal. Ta on olnud mitmeid isiknäitusi ning on osalenud arvukatel rühmanäitustel.

Näitus jääb avatuks 5. augustini.