Haki galeriis saab näha katuse paranduse käigus leitud "kunstikogu"

Näitusel on eksponeeritud ligi 20 osaliselt, aga ka täielikult säilinud teost. Maalide autoritena on tuvastatud: Malle Leis, Enno Ootsing, Helle Vahersalu, Tiiu Lubja, Luule Lehtsaar ja Agnessa Jänes. Nende juhendajaks oli tollal Ilmar Malin, kelle 100. sünniaastapäev oli jaanuaris ning kelle käe all maaliti peamiselt modelle ja figuraalseid kompositsioone.

Haki galerii programmijuhi Raul Oreškini sõnul on katusealune kunstileid omakorda välja toonud arutelu, mida veel praktilist kunstiteostega on tehtud: "Kes on varjanud maalidega seinas olevaid auke või pimendanud saunaaknaid. Väiksemaid skulptuure on kodudes kasutatud kirjapressi ja uksestopperina ning suurematega piiratakse Tartu tänavatel liiklust. Oleme kuulnud, et õpingute-aegsetest kunstiteostest on tehtud isegi lumelabidaid ning nüüd teame, et kunstiga on parandatud ka katuseid. Seega, tekkis paralleelselt näitusega mõte koguda mälestusi ja lugusid, et avada varjus olnud kunsti taaskasutamise teemat".

Veebipõhine lugude korje, kus on võimalik jagada oma mälestusi ja kogemusi kunstiteoste praktilisest kasutamisest või taaskasutamisest on avatud kuni juuli lõpuni. Täpsem info Haki kodulehel.

Näitus "Runneli katusealune kunstikogu" jääb Tartus avatuks kuni 27. juulini 2024.