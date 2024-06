Tartu Ülikooli kunstimuuseumis avatakse näitus sõjavarjus loodud kunstist

2024. aasta suvel ja sügisel möödub 80 aastat eestlaste suurest põgenemisest. Näitus tutvustab teise maailmasõja keeristes Saksamaale Geislingeni pagulaslaagrisse sattunud Endel Kõksi, Hans Tsirgu ja Agathe Veeberi elu ja loomingut.

"Kunst annab võimaluse rääkida nii üksikisiku kogemuslugusid kui ka ajaloosündmustest laiemalt, mis omakorda loob platvormi mõtestamaks tänast päeva – kui palju või vähe on 80 aastaga maailma muutunud," kommenteeris näituse kuraator Kadri Asmer.

Euroopas on tänaselgi päeval olukord, kus suur hulk inimesi peab sõja tõttu oma kodust lahkuma. Näituse teine osa tutvustab Tartus elavate ja töötavate Ukraina kunstnike Viktoria Berezina, Hanna Davõdova, Nadja Karpenkova, Martha Martovska ja Anna Ryazanova loomingut.

Kuigi nende kunstilised taotlused ja käekirjad on erinevad, seob nii Eesti kui Ukraina kunstnike üks ühisosa – nad kõik on öelnud, et kunst on oluline vahend kohanemiseks ja oma identiteedi hoidmiseks võõras kultuuris.

Näituse kuraatorid on Kadri Asmer ja Ingrid Sahk, kujundaja ja graafiline disainer Kadri Hallik.

Näitus on külastajatele avatud 15. detsembrini.