Pildid: Sandra ja Henrik Jõgeva lõid Malle Leisi pärandi tutvustamiseks uue platvormi

9. juulil esitleti Tallinnas Kalamaja muuseumis Eesti kunstiklassiku Malle Leisi 84. sünniaastapäeval uut platvormi Malle Leis Estate , mis tegeleb Malle Leisi pärandi hoidmise, jäädvustamise ja levitamisega. Estate'i taga on Malle Leisi ja Villu Jõgeva pärijad Sandra Jõgeva ning Henrik Jõgeva.

Ettevõtte avatav koduleht tutvustab lühidalt Malle Leisi loomingut ja biograafiat; võimaldab veebipoest osta tema teoste põhjal valminud siidirätte ja žikleesid

Veebilehelt tellitavate siidirättide puhul on tegemist Malle Leisi teoste reproduktsioonidega, mis tehtud kunstniku akvarellide põhjal. Žikleed ehk kõrgresolutsioonilise digitaalse printeriga paljundatud kunstiteosed on Leisi akvarellide ja siiditrükkide põhjal valiminud originaalsuuruses teosed. Žikleed on nummerdatud ja piiratud tiraažiga.

Lisaks leiab avatavalt kodulehelt teavet näituste kohta, kus on väljas Malle Leisi teosed; lehelt leiab ka infot kunstnike Malle Leisi (1940-2017), Villu Jõgeva (1940-2019) ning Andrus Joonase (1970- 2021) mälestusele pühendatud Põhja-Itaalias Molini di Triora külas asuva loomeresidentuuri "Tee kadunud linna" kohta.