Tütar galerii sõlmis esinduskokkuleppe kunstnik Katrin Piilega

Katrin Piile on maalikunstnik ja joonistaja, kelle looming tegeleb peamiselt maalikunsti tehniliste oskuste, värvikompositsiooni, maaliajaloo ja erinevate kujutamisviisidega. 2010. aastal lõpetas Katrin Piile Eesti Kunstiakadeemia maali erialal. Näitusetel on esinenud aastast 2006. 2019. aastast kuulub Eesti maalikunstnike liitu, 2023. aastal on ka Eesti Kunstnike Liidu liige. 2020. aastal pälvis Piile Malle Leisi kunstipreemia.

Katrin Piile äsjaste näituste hulka kuuluvad "Origami" (2023) Hobusepea galeriis ja Pärnu Linnagaleriis koos skulptor Art Allmägiga ning "Idülli otsides" (2023) Tütar galeriis.

Tütar on kaasaegse kunsti galerii, mis esindab noorema põlvkonna kunstnikke, tutvustades nende loomingut nii kodumaal kui rahvusvaheliselt. Galerii asub Tallinnas Noblessneri sadamalinnakus aadressil Vesilennuki 24.