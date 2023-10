Andra Orni näitusesoovitused: Balti naiskunstnikest Tom of Finlandini

Leis, Tabaka, Rožanskaitė, "Raamist lahti"

Kumu, avatud 25. veebruarini



"Baltikumi kolme naiskunstniku looming aastatest 1970-1980, kust leiab mõnusat värvi ja maali, mida inimesed otsivad. Süstib positiivsust ja pakub võrdlusmomenti Baltikumi riikide vahel."



"Läbi su silmaterade musta kuru"

Kumu, avatud 5. novembrini



"Naisgraafikutest sõprusringkonna näitus, kus kajastuvad aastad 1960-1980. Ajastu, mis räägib poeetiliselt naiseks olemisest. Väga paljud neist on minu lemmikgraafikud."



Kaido Ole, "K&O"

ARS Projektiruum, avatud 28. oktoobrini



Kaido Ole isikunäitus suureformaadiliste maalidega, mille puhul Orn toob välja Ole mõnusa huumorikeele ja värvikasutuse. Kiitust väärib ka viis, kuidas Ole oskab spetsiaalselt näituse jaoks loodud teostesse ruumi kaasata.

"Lisaks tasub tähele panna, mille üle Ole oma teostes läbi huumori mõtiskleb. Seal on ka sügavamad teemad, mida unustame huumorist otsida."



August Künnapu, "Waiting for the Sun"

Viimsi Artium, avatud 12. novembrini

Künnapule omaselt värviderohke ja naivistliku käekirjaga näitus käsitleb pere argielu momente.



Toomas Volkmann, "Täis minevik"

Fotografiska, avatud 11. veebruarini

"Tasub minna, et meenutada aastaid 1990-2010 ja leida mõned tuttavad teosed, mida oleme läbi meedia kohanud. Pildid kajastavad, kui pöörane see ajastu oli. Näitusel saab jälgida ka autori fotokäekirja muutust."



Urve Küttner, "Kristallisatsioonid"

Adamson-Ericu muuseum, avatud 11. veebruarini

Ülevaade mitmekülgse loominguga metallikunstniku Urve Küttneri viimase 50 aasta loomingust. "Seal on tõesti kõike," tõdeb Orn.



Erki Kasemets ja Camille Laurelli, "Brikollaaž"

Tallinna Linnagalerii, avatud 5. novembrini

"Kasemets ja Laurelli on mõlemad väga mängulised. Toovad kunstimaastikule hoopis teistsugust tahku."



Karel Koplimets, "Üksildasim number"

Rüki galerii, Viljandi, avatud 14. oktoobrini



Koplimetsa monumentaalsed installatsioonid on Orni hinnangul väga aktuaalsed ja mängulised.

"Üksilduse teema on meil pikemat aega juba näitusesaalides olnud. Galeriidesse jõuavad teemad ilmselt väikese viitega ja nüüd on koroonaajastu kohale jõudnud. Tegelikult ei ole see teema ka meie seast lahkunud. Üksildust kajastab ta läbi kortermajade fragmentide."



Katrin Piile ja Art Allmägi, "Origami"

Pärnu linnagalerii, avatud 21. oktoobrini



Maalikunstnik Piile ja installatsioonikunstnik Allmäe teosed räägivad autori ja teose vahelise seosest ning selle olulisusest.



Tom of Finland, "Bold Journey"

Kiasma kunstimuuseum, Helsingi, avatud 29. oktoobrini



Soome ühe kuulsaima kunstniku Tom of Finlandi (Touko Laaksonen) homoseksuaalsusele pühendatud joonistused.

Orn soovitab kuulata ka soomlasi kunstist rääkimas. "Osatakse kunstist rääkida. Täitsa huvitav on vaadata, mida vanem paar Tom of Finlandi loomingust võiks rääkida."



"Field of Vision"

Zuzeum kunstikeskus, Riia

avatud 3. detsembrini

"Näitus räägib läbi 80 kunstiteose meie maailmapildi killustatusest, infomürast, kuidas infot vastu võtame ja oma mullides elame."

Noba kureeritud näitustekaardil on võimalik tutvuda enam kui 270 avatud näitusega, sealhulgas 74 Eestis avatud näitusega.