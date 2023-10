Fotokunstnik Roger Ballen: mu piltide tähendus ei peaks olema sõnastatav

Roger Ballen on loonud dokumentaalse fotokunsti kõrvale ka joonistusi, maale, videokunsti ja skulptuurseid installatsioone. Tema looming kaevub inimpsüühika sügavustesse, uurides eraldatuse, haavatavuse ja alateadvuse teemasid. Kunstniku sõnul on tema looming justkui peegel, mis võimaldab vaadata otsa hirmudele ja pimedatele hingesoppidele.

"Mu peamine huvi kunstis on psühholoogiline – psühholoogilised maastikud, vaimumaastikud – mu piltide tähendus ei peaks olema sõnastatav. Üks mu lemmikütluseid on see, et kui te suudate mu fotot sõnadega kirjeldada, siis on see ilmselt halb foto," rääkis Ballen.

Balleni jaoks on kõige tähtsam, et ta piltidel oleks inimestele psühholoogiline mõju. "Ei ole mitte mingit mõtet teha kunsti, mille inimesed kohe unustavad. See on mulle väga oluline, et mu töödel oleks inimestele pikaajaline mõju," rääkis ta.