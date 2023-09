Galerii: Fotografiskas näeb Toomas Volkmanni retrospektiivnäitust "Täis minevik"

Näitusel näeb lisaks portree- ja moefotodele jäädvustusi pidudesarjast Vibe, mis tõi maale nii massireivikultuuri kui ka drag-queen'id ning mille ametlikuks fotograafiks võib Toomas Volkmanni nimetada.

Näituse ühe kuraatori Tanel Veenre sõnul sündis mõte näitusest neli aastat tagasi, mil Fotografiska Tallinn avati. "Mõtlesin, mis on selle muuseumi vastutus – et tegelikult peaks see ka kaardistama ja jäädvustama ka kohalikku fotokultuuri. Toomas Volkmann on üks nii oluline peatükk Eesti fotos, et ta peab siin olema," sõnas ta.

Volkmann arvab, et pooled tema pildid on filmi või slaidi peale jäädvustatud. "See tähendab seda, et kui ma võtan siit ruumist need põhitööd, siis neid ongi tehtud kaks või kolm kaadrit," selgitas ta.

Oma töid Volkmann ajaliselt reastanud pole. "Minu silma jaoks ei ole ajaline moment üldse tähtis, tähtis on jutustus, mida ma kogu aeg kordan."