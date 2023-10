Eero Epner: Konrad Mägi tahtis kogu aeg teel olla

"Seninägemata tähendab, et meil on olnud kas mingid märgid, näiteks must-valged fotod mõnest Mägi tööst. Aga väga sageli on need tööd olnud meie silmist kadunud ilma igasuguseid märke jätmata," rääkis Epner. Ta avaldas, et Mägi töid on välja tulnud lisaks Eestile ka Kanadast, Austraaliast ja Soomest. "Vahel on inimesed ise teada andnud, vahel on arhiivitööga jõutud mõne töö jälile," sõnas kuraator. Epner tõi välja, et Eesti 20. sajandi esimese poole kunstilugu iseloomustabki väga suur tööde kadumine.

Epneri sõnul on viimastel aastatel Konrad Mägi näituseid toimunud päris palju ka välisriikide olulistes muuseumides. Tihtipeale pole neil näitusekorraldajatel Mägi ega Eesti kunstiga laiemalt varasemat kokkupuudet olnud. Huvi põhjusena on nad Epneri sõnul välja toonud Mägi intensiivset ja impulsiivset suhet loodusega, julget ja riskeerivat värvikasutust ning ka tema loomingu suurt muutlikkust. "Ta maalis 17 aastat, kuid selle aja jooksul tegi läbi niivõrd erinevaid perioode, et mõned tema näitusekujundajad on öelnud, et neid on väga raske kujundada, sest Mägi enda tööd ei sobi omavahel kokku," rääkis Epner.

Mägi käis oma elu jooksul palju välismaal. Epneri sõnul tahtis ta ühelt poolt kindlasti paremat kunstiharidust kui Eestis oli võimalik saada, mistõttu ta läks Pariisi. Teiselt poolt tõi ta välja, et kui Mägi Pariisis käis, siis ta kirjutas nukraid kirju, kuidas suurlinn teda üldse ei vaimusta ja kuidas maalimiseks on tal vaja minna taas maale. Kuid Mägi pettus ka näiteks Norras puutumatut loodust otsides.

"Pilveteadlased on märganud, et kui Konrad Mägi maalib Norras, siis maastik on Norra oma, aga pilved on Eesti omad," tõi Epner välja, kuidas Eesti Mägi loomingusse ka välismaal maalides sisenes. Mägi tahtis Epneri sõnul kogu aeg teel olla ja rännata, mistõttu muutuski pidevalt ka tema looming.

Konrad Mägi elus ja loomingus on Epneri sõnul endiselt sees väga palju lünki. "Kui palju Mägi teoseid kadunud on, sõltub sellest, kui palju ta elu jooksul tegi – me ei tea seda arvu," rääkis Epner ja lisas, et sadu Mägi teoseid on veel maailmas laiali.