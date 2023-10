Eesti Rahva Muuseumis avati näitus Konrad Mäe seninägemata maalidest

Konrad Mäe Sihtasutus on viimastel aastatel leidnud ja kindlaks teinud mitmeid uusi kunstniku teoseid. Näituselt leiab nii seni teadaolevalt suurima kui ka väikseima Mäe maali, täiesti uusi motiive ning uued versioonid kunstniku varem kasutatud armastatud motiividest. Lisaks on välja pandud ainuke teadaolev Taani perioodist pärit maal ja Austraaliast tagasi jõudnud teosed. Näitust täiendavad maalide kadumis- ja leidmislood ning sellega käib kaasas kataloog.

Näituse kuraator Eero Epner on öelnud, et avatud näitus on kui uus tutvus Konrad Mäega, sest üldsusele veel tundmatud maalid pakuvad tema loomingule uue perspektiivi. "Olen tõeliselt põnevil selle kunstilise avastusretke üle ja kindel, et ka publik leiab selles suurt väärtust," sõnas Epner.

Avamisel esitleti ka Joonas Sildre graafilist romaani "Värviline Mägi", mis võtab kokku olulisemad pöördepunktid kunstniku elus ja loomingus.

Näitus on valminud Eesti Rahva Muuseumi ja Konrad Mägi Sihtasutuse koostöös. Näituse kuraator on Eero Epner, kujundaja Mari Kurismaa ning graafiline kujundaja Mari Kaljuste.

"Konrad Mägi. Seninägemata maalid" on Eesti Rahva Muuseumis avatud 13. oktoobrist 7. jaanuarini.