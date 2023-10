Eesti Rahva Muuseumis avati ehtenäitus "Mets vastab, allikas kõnetab"

Eesti Rahva muuseumi osalussaalis avati ehtenäitus "Mets vastab, allikas kõnetab", mille idee on näidata, kuidas meie ajalugu, loodus ning rahvuslik pärand on inspiratsiooniks uute ehete loomisel.

Näitus aitab mõtestada Eesti ehtekunsti ajalugu muinasajast tänaseni. Näha saab ehteid ERM-i kogudest, kuraator Kärt Summataveti autorikollektsiooni "Ussikuningas" ning Eesti vanima kullassepafirma Roman Tavasti kogust.

Värskeima väljapaneku moodustab 49 eesti ja soome ehtekunstniku ja metallimeistri uudislooming. Näituse parimaks tööks valis žürii Katrin Veegeni komplekti "Õnnesäng", mida tunnustati Roman Tavasti nimelise stipendiumiga.

"Katrin mõtleb väga selle peale, kuidas muld on tegelikult meid elus hoidnud ja kuidas minevikust ja minevikutarkusest õppida – tulla tagasi inimese ja looduse vahekorra juurde, et me lõpetaksime saastamise ja teeksime midagi selle jaoks, et mets, vesi ja laste jaoks toit oleksid tulevikus puhtamad. Nii et väikese ehtega on võimalik rääkida suur lugu," rääkis näituse kuraator, ehtekunstnik Kärt Summatavet.

Lisaks võitjale märgiti konkursil ära Raili Vinni, Indrek Ikkoneni, Kristiina Lauritsa, Ülle Kõutsi ja Anu Paali looming, kes pälvisid Tavasti auhinna.

Näitus on avatud ERM-i osalussaalis püsinäitusel "Kohtumised" kuni 31. märtsini 2024.