Pildid: A-Galeriis avati ehtekunstnik Raili Vinna isikunäitus

Näitusel "Veidike vana, veidike uut" näeb, kuidas on ajas muutunud kunstnik Raili Vinna tööd. Ehted aastatest 1989-90 on väljas A-galerii Aknal ja värsked, 2023 valminud ehted, on eksponeeritud Seifis. Kunstniku loodud näituse kujunduse kronoloogilise lihtsuse taga peitub Vinna mõtisklus vananemise abstraktsusest.

Esemelises maailmas ümbritsevad inimest pidevalt nii vanad kui uued asjad. Algsest uue seisundist muutuvad need ebamäärase aja mõjul vanadeks. Hinnang "vana" on subjektiivne – vahel vananeb ese mõne päevaga, vahel mõjub uudsena aastatetagune.

Teoste materjalide hulgaski on Eesti paekivisse settinud ürgvanad fossiilsed korallid kõrvuti tänapäevaste "uute" korallidega ehk korallrahu tükkidega, mis on leitud Lõuna-Hiina mere rannikule uhutult.

Raili Vinn (1943) on Eesti ehtekunstnik. Ta alustas oma kunstialast teekonda pärast keskkooli lõpetamist. Vinn õppis kullassepatööd ARS Kunstikoolis ning jätkas õpinguid Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (ERKI). Tänaseni on ta pühendunud ehte valmistamisele suure rõõmu ja kirega. Ta kuulub Eesti Kunstnike Liitu ja Eesti Metallikunstnike Liitu. Vabakutselise ehtekunstnikuna tegutsev Vinn on eelnevalt töötanud kunstnikuna Ajakirjanduslevis, reklaamifirmas Antiikvas ning peakunstnikuna Ars-Juveelis.

Näitus on avatud 27. novembrini.