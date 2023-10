Eero Epner: Konrad Mägi töötas kontseptuaalsemalt kui siiani arvatud

Näituse kuraator Eero Epner tõi välja, et huvitaval kombel on arvatud, et Mägi töötas hästi impulsiivselt ja kiiresti. "See vastab ka tõele, kuid huvitaval kombel need leiud näitavad, et ta töötas ka väga seriaalselt, ehk valis motiivi ja siis kordas seda uuesti ja uuesti, ehk see impulsiivsus vastab ühelt poolt tõele, aga teiselt poolt ta töötas ka palju kontseptuaalsemalt kui siiani arvatud," rääkis ta.

Epneri sõnul on tänaseks andmeid vähem kui 300 maali kohta. "On jäljerajad, mis viivad USA-sse, Norrasse, Rootsi, Soome, Austraaliasse või Kanadasse. Aga kui paljud maalid on Eestis erakogudes? Ei tea – meil oleks väga vaja, et inimesed annaksid teada, sest kunstiajalugu vajab seda," ütles Epner.