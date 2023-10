Kunstikriitik Hanno Soans: meedia armastab Konrad Mäest ülivõrdes rääkida

Soans usub, et Konrad Mäe fenomeni taga on nii kunstniku andekus kui ka ühe erakoguja vara ja väärtuse tõstmise kampaania. Kunstikriitiku sõnul on Mägi kahtlemata eriline kunstnik, kes vääribki tähelepanu.

"Aga siin on muidugi see, kas ta on ainus ja kõige suurem. Pigem on meedia see, kes armastab neid superlatiive, ja inimesed armastavad ülivõrdeid. Tõepoolest, kõik on tehtud, et Mägi paistaks kõige olulisema kunstnikuna," täheldas Soans.

Seda, et Eesti inimesed Mäest väsima hakkaksid, Soans veel ei näe. "Mul tekib mõningate kunstnikega seoses professionaalne kretinism, näiteks Leonardo da Vinci "Mona Lisaga" või kohati Salvador Daliga – et palun ärge suruge mulle seda enam peale. Ma usun, et me oleme sellest kaugel. Kõik see kampaania on Eero Epneri juhtimisel ikkagi päris fantastiliselt läbi viidud."

Kunstikriitiku sõnul on üheks oluliseks aspektiks Mäe juures külmetava kunstniku müüt. "Kahtlemata see töötab, sotsioloogid on rahvusvaheliselt uurinud, et modernismi põlvkonna kunstnikele on võib-olla kõige olulisem see Van Gogh' kannatuse jutt. Kõik, mis sellega resoneerub, töötab," nentis ta.

Soans ise hindab väga Mäe loodus- ja maastikutunnetus. "Loodus on tema piltides suurem kui meie, loodus on tema piltides jumalik," kirjeldas ta.