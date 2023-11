Galerii: Hobusepea galeriis avati Art Allmägi ja Katrin Piile ühisnäitus "Origami"

Kahe autori ühisnäituse lähtepunktiks on Katrin Piile maal "Skulptor modelleerimas minu portreed". 2020. aastal valminud maali keskmes on modelleering iseendast. Modelleeringu taga töötava skulptori isikule viitab vaid seinal rippuv foto tema skulptuurist. Iroonia võtmes kujutatud enesekesksus on näituse lähtepunktiks.

Vaatamata enesekesksele lähenemisele toimib kahe autori koostöönäitus korrelatsiooni põhimõttel. Loomeprotsess on üles ehitatud viisil, kus ühe autori impulsist algab teise loometöö, mida impulsi andja kasutab omakorda enda teose loomisel. Protsessi vastastikusest seosest tulenevalt juhivad autorid oma loometööd vaid osaliselt, kombates sellega autorluse individuaalseid suhteid.

Piile ja Allmägi tööprotsessi keskpunkt on vastastikune loominguline peegeldus. Selle kaudu uuritakse maalile ja skulptuurile omaseid tahke. Kunstimaailma püha kolmainsus – autor, idee, teos – tõstetakse uurimisobjektiks. Koostööprojektina loometöö põhimõtteid uuriv näitus proovib hägustada teose ja autori vahelisi individuaalseid suhteid.

Art Allmägi (1983) on skulptor ja installatsioonikunstnik. Ta on õppinud skulptuuri Tartu Kõrgemas Kunstikoolis (BA, 2008) ja Eesti Kunstiakadeemias (MA, 2011).

Allmägi näituseprojekte iseloomustab temaatiline seriaalsus. Käesolevas näituseseerias uurib autor koostööl põhinevat loomingut. Eelnevad näituseseeriad on olnud Vene-temaatilised ning jutustuse kesksed.

Katrin Piile (1987) on maalikunstnik ja joonistaja, kelle eksponeeritud näitused/teosed hõlmavad eelpool nimetatutele ka objekte ning on kohati installatiivse iseloomuga. Kunstniku loomingus on läbijooksvalt näha realistlikest objektidest vormilise abstraktsuse otsingut. Maalid on tihti teostatud hüperrealistlikus stiilis, püüdes leida kujunditega veiderdavat teed, mille läbi valitud tehnika sööks iseennast sabast. 2010. aastal lõpetas Piile Eesti Kunstiakadeemia maali erialal. 2019. aastast kuulub Eesti Maalikunstnike Liitu ja 2023. aastast Eesti Kunstnike Liitu.

Näitus jääb Hobusepea galeriis avatuks 23. detsembrini 2023.