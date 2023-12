Peeter Linnap: Malev Toom tõi Eesti foto-ajakirjandusse pöörde

Malev Toom on Kõrgema Kunstikooli Pallas vilistlane ja kauaaegne õppejõud. Toome pikaaegne kolleeg professor Peeter Linnap sõnas, et just Malev Toom on võtmeisik, kes tõi Eesti foto-ajakirjandusse pöörde, muutes selle visuaalselt põnevamaks ja kunstilisemaks. Linnapi sõnul on Toom siiani üks Eesti parimaid fotoreportereid ja portretiste, kes pildistab inimesi alati väga lugupidavalt.

"Kui me sellest läbilõike teeme, siis saame me nendelt fotodelt kindlasti teada midagi Tartu kohta, midagi Eesti kohta, midagi suletud ühiskonna kohta ja midagi ühiskonna paremiku kohta. Stiili poolest kasutas Malev Toom lainurk objektiivi ja toneerimist, mis annab nendele sõltumata sotsiaalselt keerulistele piltidele ka niisuguse esteetilise tausta, et neid on hea vaadata," selgitas Pallase fotograafia professor Peeter Linnap.

Linnapi sõnul on Toome fotod hästi komponeeritud. "Pildi pinnal valitseb kord. Kuna ta on kunstniku taustaga ise veel takkaotsa ka, siis ta komponeerib oma pilte hästi vabalt ja mõnusalt, nad ei ole ka mitte üle korrastatud, aga visuaalselt väga nauditavad," sõnas ta.