Galerii: Lasnamäe paviljonis avati Hanna Samosoni debüütnäitus

Reedel avas foto- ja videokunstnik Hanna Samoson Kunstihoone Lasnamäe paviljonis oma esimese isikunäituse. Näituse pealkirjaks on "Võlukunst on mõnikord väga lähedal eimillelegi".

Hanna Samoson täidab Kunstihoone Lasnamäe paviljoni videotest ja installatsioonidest koosneva rännakuga, kusjuures muudab pea tundmatuseni ka paviljoni ruume. Näituse lähtepunkt on sügavalt isiklik – lein, leppimine kaotusega, seniste struktuuride lagunemine ja möödunud elu rusudest uue üles ehitamine.

"Elu juures on väga tore see, et miski ei ole kunagi lõplik, miski ei ole kunagi valmis aga samal hetkel kõik on alati lõplik ja kõik on alati valmis. Paljuski tegelebki see näitus elu paradoksidega," avas Samoson debüütnäituse tausta.

"Lastes lahti ei jää me tegelikult millestki ilma vaid hoopis võidame ja see aitab kaasa füüsilisest plaanist mitte nii kõvasti kinni hoidmisele ja minna rohkem enda sisemusse, intuitiivsele tasandile edasi," lisas ta.

Näitus "Võlukunst on mõnikord väga lähedal eimillelegi" on Kunstihoone Lasnamäe paviljonis avatud 25. veebruarini.