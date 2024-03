Galerii: Raul Meele ja Krzysztof Pietka ühisnäitus "Ülemlaul"

Näituse kuraator Tamara Luuk on ühisesse ruumi toonud sõnapildid Raul Meele sarjadest Saalomoni "Laulude laul" ning Gulagi teemalisest teosest "Oni naši". Krzysztof Pietka on pool sajandit noorem Poola maalikunstnik, kelle elu on jagatud intensiivsetesse maalimistsüklitesse, mille jooksul valmivad üksteise järel kümned teosed.

"Ammutan oma ideid maalide jaoks mulle kõige lähedasemast piirkonnast, sest elan endise Auschwitz-Birkenau koonduslaagri asukohas, niinimetatud Auschwitz-Birkenau hävituslaagri huvivööndis. Need alad on minu perekonna sünnimaa, mis on mulle väga oluline. Ma ammutan oma ideid maalide jaoks mulle kõige lähedasemast ruumist, oma perekonna ajaloost, omaenda kogemustest ja kõigest, mis on minu jaoks kõige tähtsam," ütles kunstnik Krzysztof Pietka.

"Kõige selle kõrval, mida me praegu läbi elame, ei saa ükski meist öelda, et me ei ole rahutud, et meil ei ole piskut ebamäärast hirmu tuleviku ees ja peaaegu kõik kunstnikud, muusikud ja filmitegijad räägivad sellest. See näitus räägib natuke teistmoodi samast asjast. Ta ütleb, et tegelikult kõik on paralleelne ja läbipõimunud. On kuri, on hea, ja peaaegu on nii, et üks tingib teist ja võibolla inimese elu ülesanne ongi see, et ta püüab aru saada kurjast ja heast, neid eristada ja võtta seisukoht. See näitus ei võta seisukohta, aga ta annab emotsionaalselt mõlema variandi väga tugevalt kätte," ütles näituse kuraator Tamara Luuk.