Galerii: kunstihoone Lasnamäe paviljonis avati Tallinna Fotokuu peanäitus

Tallinna Fotokuu peanäitus "Transs" mõtestab tehnoloogiast, ekraanidest, fotograafilistest piltidest läbiimbunud igapäeva läbi mitme erineva meediumi. Näitusel osaleb 17 kunstnikku kaheksast erinevast riigist ning selle kuraator on Soome päritolu, kuid peamiselt New Yorgis tegutsev Ilari Laamanen.

"Öeldakse, et tänapäeval võib igaüks fotograaf olla. See on tõsi, aga samas pole ka. Kui me töötame kaasaegse kunsti kontekstis, siis on huvitav vaadata piltide taha: millised on struktuurid, ideed ja sügavamad mõttemustrid? Kui tulla näitusele, saab ise analüüsida enda arusaama visuaalkultuurist: mida pildid ja visuaalid meiega teevad ning kuidas me neid ka töösriistadena kasutame? Siin saab seda teha komplekssemalt kui lihtsalt ekraani vaadates ja töödega saab suhestuda ka läbi keha, lubades rohkem ruumi emotsioonidele," rääkis Laamanen.

Peanäitusel osalevad kunstnikud Sara Bjarland, Zody Burke, Patricia Domínguez, Elo-Reet Järv, Karel Koplimets, Diane Severin Nguyen, Veli Granö, Laila Majid ja Louis Blue Newby, Norman Orro ja Joonas Timmi, Pire Sova ja Ando Naulainen, Viktor Timofeev, Anu Vahtra, Jessica Wilson ning kunstnikerühmitus CUSS Group.

Lisaks peanäitusele leidub fotokuu programmis hulgaliselt satelliitnäituseid ja novembris ka koostöös PÖFF-iga valminud filmiprogramm.

Tallinna Fotokuu kestab tänavu 6. oktoobrist kuni 26. novembrini.