Sõpruses näeb PÖFF-i ja fotokuu koostöös sündinud lühifilmiprogrammi

Rahvusvaheline kunstnikufilmide programm keskendub 2023. aastal koosloomise dünaamikale ja avardab filmikunsti piire isiklike, esseistlike, performatiivsete ja spekuleerivate lähenemistega.

Programmi kuraator Piibe Kolka tõi välja, et neljapäeva õhtul saab Eesti tegijatest näha Liina Siibi ühe kaadri filmi "Taevakerad" ning Tõnis Jürgensi filmi "Heitlikkuse harjutus". "Tegemist on esseefilmi vormiga, mis tõesti kõnetab lugejat esseistlikus vormis, aga samas mõjub ka väga filmilikult", kirjeldas Kolka Jürgnesi linateost.

Programmi teine osa, reedel kavas olev "Võimalikke vastuseid on kaks" rändab läbi maailma, kattes ihast suunatuna pikki ajalisi ja ruumilisi vahemaid. "Sel õhtul vaatame kaht lühikest filmi Ukraina noorest kunstnikukinost. Väga eriilmelised lühifilmid on need," avaldas Kolka.