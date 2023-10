Galerii: Draakoni galeriis avati Tuukka Kaila isikunäitus "Ja pärast"

Neljapäeval, 5. oktoobril avati Draakoni galeriis Tuukka Kaila isikunäitus "Ja pärast". Näitus on osa Tallinna Fotokuu satelliitprogrammist.

"See on üks viis, kuidas asjad võiksid kujuneda äsjaste ideede ja objektide kohtumisel. "Ja pärast" on osa kunstniku jätkuvast tööst teadmistega, mis lähtuvad erinevatest uudishimu põhistest süsteemidest," kirjeldab Kaila oma näituse sisu.

Tuukka Kaila (1975) on Helsingis resideeruv kunstnik, kes kombineerib loometegevuses kujutavat kunsti, uurimustööd ja kirjastamist. 1990. aastate lõpust alates on Kaila olnud aktiivselt seotud sõltumatute kirjastustega, artist-run projektide ja teiste institutsionaalselt seotud kui ka nendest väljaspool olevate iseorganiseeruvate kultuuriproduktsiooni vormide arendamisega. Kaila tegevus kunstnikuna on olnud järjekindlalt fokuseeritud õpikogemuse võimaldamisele, millega kaasneks aktiivne osalus ning kunstiproduktsiooni ja -levi suunamine kunstnike endi kätesse.

Tuukka Kaila looming leiab enamasti vormi fotode, tekstide ja avalike üritustena. Kaila teosed lähtuvad teadmise tootmisega seotud küsimustest ning valmivad orgaanilises protsessis, mis kaasab laia valikut erinevatest kunstivormidest ja epistemoloogilistest strateegiatest, hõlmates nii dialooge, praktikapõhist uurimistööd, tehnilist eksperimenteerimist pimikus kui ka trükimaterjale.

Näitus jääb avatuks 28. oktoobrini 2023.