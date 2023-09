Tallinna Fotokuu avaliku konkursi võidutöö kutsub publiku trammidesse

6. oktoobrist kuni 26. novembrini toimuv Tallinna Fotokuu kuulutas juulis välja avaliku konkursi linnaruumi fotoprojekti leidmiseks. Võidutööks valiti Poolas tegutseva Valgevene fotograafi Katerina Kouzmitcheva projekt "My Hut is on the Edge", mis leiab aset kahes Tallinna trammis.

Kokku laekus konkursile 53 projekti 28 erinevast riigist. Tallinna Fotokuu juhi ja Fotokunstnike Ühenduse (FOKU) juhatuse liikme Kulla Laasi sõnul oli tänavuse konkursi rahvusvahelisus nii meeldivaks üllatuseks kui seniseks rekordiks.

Võiduprojekti eristas Laasi sõnul teistest töödest eelkõige selle tavatu toimumiskoht, avastuslik visuaalne vorm ja ühiskonnakriitIline sisu, mis kutsub ühistranspordis reisijaid mõtteharjutusele empaatia teemal.

"Meil on väga hea meel, et antud projekti teostamisega saame visuaalkunsti tuua otse inimesteni, mitte jätta sellega kohtumised ainult näitusemajade seinte vahele. Sarnaselt argitasandile asetuvaid kaasaegse kunsti teoseid ning olemasoleva infrastruktuuriga koostööde loomist loodaksime edaspidi näha veelgi," selgitas Laas.

Katerina Kouzmitcheva linnaruumi installatsiooni "My Hut is on the Edge" keskpunktis on ühiskonna kasvav ükskõiksus ja selle mõjud. Fotograaf toob esile, kuidas tänapäeva inimesed eiravad sageli enda ümber toimuvaid sotsiaalseid ja poliitilisi probleeme, olgu selle põhjuseks hirm, teadmatus või õpitud abitus.

Võiduprojekt leiab aset kahes Tallinna trammis ning selle eesmärk on rõhutada empaatia olulisust ja rolli kogukonna arengus ning sallivuse edendamises. Installatsiooni kaudu soovib Kouzmitcheva kutsuda publikut istuma sümboolselt kellegi teise toolile, püüdes mõista, mis kujundab ühiskonnas inimeste hoiakuid ja tegevusi.

Tallinna linnakunsti kuraator ja valikukomisjoni liige Kati Ots kiidab tänavuse konkursi kõrget taset, tõstes eriti esile sotsiaalse õigluse ja linnaruumikriitikaga tegelevaid teoseid.

Võidutöö puhul hindab ka Ots kohaspetsiifilist formaati, mis pakub trammireisijatele keset saginat ja lärmi ootamatu ning intiimse kogemuse luues sellega dialoogi päevakohaste teemadega.

"Tallinnas on tohutu puudus kaasaegsest avaliku ruumi kunstist, mis rikastaks linnakultuuri ja panustaks kohaloomesse ning kuuluvustunde kasvatamisesse, tuues samal ajal kunsti lähemale neile, kes ei pruugi muidu sellega kokku puutuda. Mul on tohutult hea meel, et Fotokuu seda tähtsustab ja taoliseid konkursse korraldab," sõnas Ots ning avaldas lootust, et konkurss on inspiratsiooniks ka teistele kunstikorraldajatele.

AS Tallinna Linnatranspordi (TLT) jaoks on taolises projektis kaasalöömine esmakordne. TLT turundus- ja kommunikatsioonijuht Merilyn Räbbin näeb projektis võimalust pakkuda reisijatele mitte ainult transporti, vaid ka kultuurilist elamust.

"Antud projekt annab võimaluse tõsta esile noori talente ja kannustab inimesi mõistma ja väärtustama teiste perspektiive. Ühistranspordil on inimeste jaoks oluline roll ja usume, et projekt värskendab ja rikastab meie reisijate mõttemaailma ja argipäeva," sõnas Räbbin.

"On ainult positiivne, kui ühistransport saab lisaks praktilisele vajadusele täita ka suuremat rolli ja pakkuda inimestele võimalust saada osa näitustest ja kultuurielamustest, mis muidu jääksid vaid kunstisaalide seinte vahele," lisas ta.

Katerina Kouzmitcheva linnaruumi installatsioon "My Hut is on the Edge" toimub Tallinna Fotokuu raames Tallinna trammides Eri Klas ja Anne Veski. Installatsioon on nähtav 15. oktoobrist kuni 26. novembrini ühistranspordi sõiduaegadel.

Võiduprojekti valikukomisjoni kuulus Tallinna linnakunsti kuraator Kati Ots, kunstnik Flo Kasearu, kunstnik ning Artproofi müügijuht ja partner Taavi Rekkaro, Tallinna Fotokuu juht ja Fotokunstnike Ühenduse (FOKU) juhatuse liige Kulla Laas ning Fotokuu projektijuht ja kuraator Brigit Arop.