Tallinna Fotokuu peanäituse kuraator on Soome päritolu Ilari Laamanen

Tallinna Fotokuu rahvusvaheline peanäitus, mis toimub Tallinna kunstihoone Lasnamäe paviljonis, kannab tänavu nime "Transs" ja selle kuraator on New Yorgis tegutsev kuraator Ilari Laamanen.

Tänavuse Tallinna Fotokuu peanäituse "Transs" kureerib New Yorgis tegutsev, Soome päritolu kuraator Ilari Laamanen. Näituse ajendiks on tänapäevane ekraanidest ja tehnoloogiast läbiimbunud maailm ja inimseisundid. Laamaneni sõnul vaatleb näitus, kuidas kunstiteosed võivad tehnoloogiliselt vahendatud maailmas sensoorsete kogemuste uurimist lihtsustada või keerulisemaks muuta. "Näitus liigub spiraalselt inimliku ja mehaanilise, fantastilise ja faktilise ning veetluse ja eemaloleku vahel, eesmärgiga vaatajat eksitada ja harjumuspärast vaatamissituatsiooni kõigutada. Mida lähemale liigub vaataja tajutavale reaalsusele, seda kujuteldavamaks see muutub."

Lisaks peanäitusele kuulub biennaali põhiprogrammi ka kunstnikufilmide programm, mis on esmakordselt Tallinna Fotokuu ajaloos esindatud Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivali (PÖFF) kavas. Kunstnikufilmide programmi kureerivad Eestist pärit kunstnik ja filmitegija Piibe Kolka ning New Yorgis tegutsev filmikuraator Genevieve Yue. Filmiprogrammi kesksed teemad on kaasloovad meetodid, kollektiivne autorlus ja sotsiaalsus. Programm toimub 16. ja 17. novembril kinos Sõprus.

"Fotokuu peanäituse puhul on eriliselt oodatud kohalike kunstnike uued teosed kombinatsioonis rahvusvaheliselt silmapaistvate kunstnike loominguga ning seda just Tallinna Kunstihoone uues, positiivselt väljakutsuvas ruumis. Samuti oleme elevil värske koostöö üle Pimedate Ööde Filmifestivaliga, mis aitab meil kunstnikufilmi žanri viia senisest veelgi laiema publikuni," sõnas Tallinna Fotokuu kunstiline juht Kulla Laas.

Tallinna Fotokuu toimub tänavu 6. oktoobrist kuni 26. novembrini.