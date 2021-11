Kai kunstikeskuses on viimast päeva avatud näitus "Suur teeskleja"

Esimest korda koos töötava Gabriele Beveridge'i ja Marge Monko duonäitust "Suur teeskleja" on kriitik Maria Helen Känd nimetanud sadistilikult atraktiivseks ning näitus toob publikuni toonud spetsiaalselt Kai väljapaneku tarbeks valminud uued teosed. Londonis elav Gabriele Beveridge on loonud skulpturaalsed teosed, kus on kasutatud kaupluse sisustust, käsitsi puhutud klaasobjekte, sünteetilisi juuksepikendusi ja poemannekeenide osi. Marge Monko esitleb fotoseeriat vaateakendest ning filmi, mis on inspireeritud sukkade sümboolsest, kultuurilisest ja esteetilisest tähendusest ajaloos.

Näituse saateteksti kirjutanud Der Neue Essener Kunstvereini direktor Moritz Scheperi sõnul vaatlevad Beveridge ja Monko "kuidas tarbijates lummus tekitatakse ning mõlemal juhul on kunstnike analüüs tihedalt seotud küsimusega, kuidas niisugused tehnikad mõjutavad naiste enesekuvandit ja seda, kuidas naised end mõistavad."

Näituse viimasel päeval, 28. novembril kell 14 toimub ringkäik ja kohtumine kunstnik Marge Monkoga.

Hongkongis sündinud Gabriele Beveridge elab ja töötab Londonis. Kunstnikuna mõtestab Beveridge ümber kommertsiaalsete fotode ja objektide väärtust. Beveridge'i isikunäitused on toimunud FreeHouse'is (London, 2020), Bradley Ertaskiranis (Montreal, 2019), Seventeen galeriis (London, 2018), Chewday'si galeriis (London, 2016) ning MOT-is (Brüssel, 2015).

Marge Monko elab ja töötab Tallinnas. Ta on õppinud Eesti kunstiakadeemias ning töötab seal alates 2017. aastast fotograafia osakonnas professorina. Tema kunstniku praktika on seotud ajalooliste visuaalidega ning mõjutatud psühhoanalüüsi, feminismi ja visuaalkultuuri teooriatest. Monko isikunäitused on toimunud Folkwangi muuseumis (Essen, 2019) ja mumokis (Viin, 2013). Tema teoseid on esitletud Riia rahvusvahelisel kaasaegse kunsti biennaalil RIBOCA1 (Riia, 2018), 9. Manifesta biennaalil (Genk, 2012) ja COSAR HMT galeriis (Düsseldorf, 2021).

"Suur teeskleja" on Kai kunstikeskuses avatud 28. novembrini. Näitus kuulub 6. Tallinna Fotokuu biennaali satelliitprogrammi.