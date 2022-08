Kristina Õllek ja Laura Kuusk osalevad Art-o-rama kunstimessil Prantsusmaal

25. kuni 28. augustini esindab Eesti fotokunstnike ühendus Kristina Õllekit Prantsusmaal Marseille'is toimuval kunstimessil Art-o-rama. Alates 19. augustist on messi laienduse, veebiplatvormi Immaterial Salon digitaalsete kunstiteoste valikus esindatud ka kunstnik Laura Kuusk.

Kristina Õlleki loomingust tulevad Marseille'is esitlusele teosed seeriast "Filter Feeders, Double Binds & Other Silicones" (2019-...). Kõnetades Põhjamere näitel inimtegevuse mõjusid maailmamere ökoloogilisele tasakaalule, asub projekt dialoogi Marseille'i rannikuäärse piirkonnaga ning tõstatab loodushoiu seisukohast põletavaid küsimusi.

Kristina Õllek on esimene Eesti kunstnik, keda esindatakse kaasaegsele kunstile pühendatud kunstimessil Art-o-rama ning tema osalusele on juba tähelepanu juhitud ajakirja The Steidz ja galeriide võrgustiku Ocula noore kunsti selektsioonis.

Art-o-rama veebiväljapaneku, Immaterial Salon'i kaudu saab kuulata helimeditatsiooni osa Laura Kuuse installatsioonist "Kuidas liikuda nagu limaseen" (2021). Teos esmaesitlus toimus kaasaegse kunsti biennaali Tallinna Fotokuu '21 peanäitusel "Intensiivsed paigad" (TOK kuraatorid / Maria Veits ja Anna Bitkina) Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis.