Tallinna Fotokuu avalikustas peanäituse kunstnikud

Tallinna Kunstihoone Lasnamäe Paviljonis toimuva rahvusvahelise grupinäituse kuraator Ilari Laamanen on valinud näitusel osalema 19 kunstnikku seitsmest erinevast riigist. Sealhulgas on kaasatud kolm kunstnike duot ja üks rühmitus. Mitmed kunstnikud astuvad oma teostega Eestis üles esimest korda.

Tänavu seitsmendat korda toimuva kaasaegse kunsti biennaali Tallinna Fotokuu peanäitusel "Transs" osalevad kunstnikud Sara Bjarland (FI/NL), Zody Burke (US/EE), Patricia Domínguez (CL), Elo-Reet Järv (EE), Karel Koplimets (EE), Laila Majid (AE/UK) ja Louis Blue Newby (UK), Norman Orro ja Joonas Timmi (EE), Pire Sova ja Ando Naulainen (EE), Viktor Timofeev (LV/US), Anu Vahtra (EE), Jessica Wilson (US) ning kunstnike rühmitus CUSS Group (ZA).

Kuraator Ilari Laamaneni sõnul on "Transs" interdistsiplinaarse ja põlvkondadeülese fookusega ning iga kunstniku teos mõjub näitusel ootamatult. "Kuraatoritöö protsessi on minu jaoks tugevalt mõjutanud Tallinna Kunstihoone Lasnamäe Paviljoni ebatavaline arhitektuur. Eksponeeritavad teosed on näitusepinnaga otseses dialoogis, mis muudab näituse kaasahaaravaks ja multisensoorseks kogemuseks."

"Eestis tegutsevad kunstnikud Zody Burke, Karel Koplimets, Anu Vahtra, Pire Sova ja Ando Naulainen loovad spetsiaalselt Fotokuu näituse jaoks uued installatsioonid. Samuti on mul suur heameel esmakordselt Tallinnas tutvustada teoseid rahvusvahelistelt kunstnikelt Patricia Domínguez, Laila Majid ja Louis Blue Newby ning CUSS GROUP kollektiivilt," kinnitas Laamanen.



Tallinna Fotokuu peanäituse "Transs" ajendiks on tänapäevane ekraanidest ja tehnoloogiast läbiimbunud maailm ja inimseisundid. "Näitus vaatleb, kuidas kunstiteosed võivad tehnoloogiliselt vahendatud maailmas sensoorsete kogemuste uurimist lihtsustada või keerulisemaks muuta," selgitas kuraator.