Kulla Laas: fotograafia on praegu inimestele lähemal kui kunagi varem

"Terevisioonis" oli külas kaasaegse kunsti biennaali Tallina Fotokuu kunstiline juht Kulla Laas, kes tutvustas biennaali erinevaid näituseid ja mõtiskles fotograafia rolli üle üldisemalt, leides, et fotograafia on hetkel inimestele lähemal kui kunagi varem.

Laasi sõnul on fotograafia tehnikameediumina praegu inimestele lähemal kui kunagi varem. "See ümbritseb inimesi kindlasti palju rohkem, aga kas ja kuidas sellest aru saadakse, on kindlasti lahtine. Tehnoloogia kogu aeg areneb eest ära ja ma arvan, et meie teadmised peavad ka kogu aeg õppeprotsessis olema," rääkis ta ja lisas, et ka näituseruumides näidatakse fotograafiat aina rohkem.

Tehisintellekti tulek annab Laasi sõnul kunstnikele kindlasti mõtlemisainet, kuid juurde ka tehnilise tööriista. "Meil on näitusel ka teoseid, milles on arvutigenereeritud osasid kasutatud. Ta on selline koostöö riist paljudele juba," arvas ta.

Tänavuse biennaali peanäitus "Transs" mõtestab Laasi sõnul väga tugevalt tehnoloogiast, ekraanidest, fotograafilistest piltidest läbiimbunud igapäeva. "Just sellist ekraanide meeldivat ligitõmbavat poolt, aga ka sellist varjukülge, mis isegi sõltuvusega piirneb," selgitas ta. Peanäituselt leiab 17 kunstnikku kaheksast erinevast riigist. Eesti kunstnikelt on palju spetsiaalselt selle näituse jaoks loodud teoseid. Näituse kuraator on Soome päritolu, kuid peamiselt New Yorgis tegutsev Ilari Laamanen.

Laas tõi välja, et näitusel esitatud teoseid ei pea üleliia intellektuaalselt võtma. "See teema on väga palju seotud ekraanide ja kehalisuse ja teistsuguse tunnetusega. Meil kõigil on tükk elektroonikat telefoni näol kogu aeg taskus ja oleme kogu aeg selles meediakultuuri maailmas sees. Meil kõigil on ühist pinnast, et neist teostest aru saada," julgustas ta publikut näitusele tulema.

Veel tõi Laas välja täna, 5. oktoobril avaneva Kristina Õlleki näituse, mis keskendub mere ökoloogilistele probleemidele. Õllek läheneb asjale uurimuslikult, kuid kunstnikule omaselt huvitavate autoritehnikate kaudu. Draakoni Galeriis avatakse aga Soome kunstniku Tuukka Kaila abstraktse analoogfotograafia näitus.