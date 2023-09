Aguraiuja: Kunstihoone ei saa tõenäoliselt Vabaduse väljakul ilma piletita jätkata

Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljoni külastatavusnumbrid on suuremad kui Vabaduse väljakul ning Kunstihoone juhi sõnul on neil õnnestunud kaasaegse kunsti juurde tuua värsket publikut.

Kunstihoone kolis Vabaduse väljaku maja remondi tõttu ajutiselt Lasnamäele eelmise aasta sügisel. Kunstihoone juhataja Paul Aguraiuja sõnul on kümne kuu jooksul esmamulje olnud väga positiivne.

"Seni on põhimõtteliselt kõik Lasnamäel toimunud näitused kogunud näitused kogunud rohkem külastajad kui Vabaduse väljakul toimunud näitused," sõnas ta ja lisas, et suur põhjus on ilmselt selles, et neil pole piletit. "Kindlasti mängib rolli ka see, et me oleme väga läbikäidavas kohas, siit maja eest kõnnib väga palju inimesi mööda."

Samas ütles Aguraiuja, et Vabaduse väljakul nad tõenäoliselt ilma piletita jätkata ei saa. "Kuna näituste tegemine ja Kunstihoone pidamine on üsna kallis, siis suure tõenäosusega me seda teha ei saa, aga hetkel olemegi mõtlemas, kuidas julgustada inimesi astuma uksest sisse ka siis, kui sa ei tea kaasaegsest kunstist."

Paul Aguraiuja sõnul satuvad paljud külastajaid kaasaegse kunsti näitusele esimest korda ja vaatepilt võib neile üsna üllatav olla, sest ei lähe kokku senise arusaamaga klassikalisest kunstist ja näitustest. Samuti peaks tema arust ka pärast Kunstihoone kolimist tagasi Vabaduse väljakule jääma Lasnamäele võimalus tutvuda kaasaegse kunstiga. "Lasnamäel, siin samas kogukonna keskel peab olema Eesti kaasaegne kultuur väga aktiivselt kohal."