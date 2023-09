Kunstihoone renoveerimine on läinud pea viie miljoni euro võrra kallimaks

Kunstihoone juht Paul Aguraiuja hinnangul näitavad praegused arvutused, et maja lõplikuks kordategemiseks on vaja veel ligemale 5 miljonit eurot. "Projekteerimise käigus on selgunud, et see maja on kordades kehvemas olukorras kui keegi oskas prognoosida," tõdes ta.

"Lisaks on täpsustunud muinsuskaitse eritingimused, eelmine prognoos sai tehtud juba protsessi pikaajalisuse tõttu 2019. aastal ehk siis kõigi nende kolme asja tulemusena oleme praegu seisus, kus on umbes 4.9 miljonit eurot remondi lõpetamisest puudu," ütles Aguraiuja.

Praeguseks on projekteerimine lõpetatud, käimas on ehitushange ning aasta lõpuks loodetakse sõlmida ehitajaga leping. Seni eraldatud 6.5 miljoniga saab ehitustöid jätkata veel umbes aasta. "Selle rahaga saame ehitada umbes järgmise aasta septembrini, kui selleks ajaks ei ole olemas kindlust, et ka 2025. aastaks on finantseerimine olemas selles lisarahastuse mahus, siis peame hakkama mõtlema hoone konserveerimisele, mis tähendab mõttetut lisakulu."