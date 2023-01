Peeter Linnap näitusest "Taevatrepp": need inimesed on meie seast lahkunud pehmelt öeldes liiga vara

Kunstniku Peeter Linnapi koostatud "Taevatrepp" on rohkem installatsioon kui näitus. Pallase galerii hämarale keldrikorruse seinale on kokku saanud väiksed mustad kastid, mille sees helendavad pildid Eesti inimestest. "Need inimesed on meie seast lahkunud pehmelt öeldes liiga vara, enne 70. sünnipäeva, ja väga tihti ka seletamatutel põhjustel," sõnas Peeter Linnap.

Lisaks ikoonilistele piltidele on keldrikorruse seintel veel musta värvi kastid, mida Linnap nimetab protopiltideks, kus kujutis kas kadunud või ei ole veel ilmunud. Kunstnik selgitas, et surmaga seotud teema kõnetab teda, sest ka ta ise on olnud piiri peal, kus siin- ja sealpoolsus on võrdsed.

Teiseks ajendiks oli kunstniku sõnul aga sõbra, prantsuse kunstniku Christian Boltanski surm tundmatu haiguse tagajärjel eelmisel aastal. Installatsiooni valitud näod, tekstid ja pildid on pärit nii lahkunud inimeste perekonna arhiividest, aga näiteks ka ajakirjandusest. Paljudega on olnud Linnapil isiklik tutvus, mõningad on olnud kaudselt tuttavad:

"Fotod ise on sellise helge olekuga, inimesed naeravad, nad on õnnelikud nendel piltidel ja see loob niisuguse paraja kontrasti tegeliku olukorra vahele," rõhutas ta.

Ka teised kaks Pallases avatavat näitust uurivad lähemalt inimesi. "Inta Ruka näitus, minu põlvkonnakaaslane Lätist, hästi tuntud ja Veneetsia biennaalil Lätit esindanud inimene, pildistas Läti inimesi vahetult enne seda, kui Läti vabaks sai ja pärast seda ka natukene, seega need on ka siin ja sealpoolsed jooned, liinid ja piirid jooksevad läbi nendest inimeste taustadest," selgitas Linnap ja lisas, et teise kursuse tudengid on näiteks portreteerinud kirikuõpetajaid läbi kiriku interjööride.

Peeter Linnapi "Taevatrepp" Inta Ruka "Minu kallid kaasmaalased" jäävad avatuks 17. veebruarini, PallasFoto tudengite näitus "Aga sul on terve õun" kuni 12. veebruarini.